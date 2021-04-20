مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

وأوضح المتحدث أن ديبي توفي خلال زيارته لقوات الجيش في جبهة القتال ضد متمردين في شمال البلاد.
وأعلن الجيش التشادي عن إقامة مجلس عسكري انتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، لتولي السلطة في البلاد.
وكانت حملة إدريس ديبي الانتخابية أعلنت اليوم أنه توجه إلى «خطوط جبهة كي ينضم إلى قوات تحارب الإرهابيين».
وفي يوم الانتخابات هاجم متمردون متمركزون في ليبيا قرب حدودها مع تشاد، أحد مراكز حرس الحدود وتقدموا مئات الكيلومترات داخل الأراضي التشادية عبر الصحراء.
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