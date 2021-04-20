ولي العهد يلتقي وزير خارجية اليونان

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاجتماع نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بينما حضر من الجانب اليوناني وزير الدفاع، نيكولاس باناجيوتوبولوس، والسفير لدى المملكة، أليكسيس كونستانتوبولوس.
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