«الأدوية الأوروبية» تجيز لقاحاً ملاحقاً بتهم أعراض جانبية

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قالت وكالة الأدوية الأوروبية أن فوائد لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد تبقى أكبر من مخاطره.

لكن الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحادد الأوروبي أضافت، في بيان، أنها وجدت "رابطاً محتملاً" بين اللقاح والتجلط الدموي بعد ثماني حالات في الولايات المتحدة أدت واحدة منها إلى الوفاة.

وأوضحت الوكالة، ومقرها في امستردام بهولندا، أنها "تجد رابطاً محتملاً بين حالات نادرة جداً لتجلط دموي غير اعتيادي عند وجود صفائح دم متدنية"، مضيفة أنها "تؤكد أن المنافع لا تزال تفوق المخاطر".

وأرجأت "جونسون آند جونسون"، الأسبوع الماضي، توزيع اللقاح الذي يعطى بجرعة واحدة، في أوروبا بانتظار نتائج تحقيق الوكالة الأوروبية.

وقالت الشركة، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنها على "ثقة كبيرة" بلقاحها، وإنها تأمل في إيجاد حل "في وقت قريب جدا" مع الهيئات الناظمة بشأن استخدامه المعلق حاليا في أوروبا والولايات المتحدة.

يُعد هذا القرار مهماً للغاية، لأن العديد من الدول الأوروبية، تعتمد على هذا اللقاح لتسريع حملة التطعيم.