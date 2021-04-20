بايدن يقدم اقتراحاً بشأن العلاقة بين كوسوفو وصربيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، اقتراحاً من أجل تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا.

وقال بايدن، في رسالة تهنئة إلى رئيسة كوسوفو الجديدة فيوزا عثماني، إن تطبيع العلاقات بين البلدين يمر عبر "اعتراف متبادل" داعياً إلى حوار بينهما.

ترفض بلغراد الاعتراف باستقلال كوسوفو، المعلن في العام 2008، بعد حوالى عشر سنوات من الصراع الذي انتهى عندما أجبر قصف حلف الناتو القوات الصربية على الانسحاب.

وأضاف الرئيس الأميركي أن "تطبيع العلاقات مع صربيا ضروري لكوسوفو من أجل تحقيق الإمكانات التي تملكها".

وأضاف بايدن أن واشنطن "ستواصل دعم الجهود لتحقيق سلام دائم من خلال حوار مثمر بين كوسوفو وصربيا والتوصل إلى اتفاق تطبيع شامل يستند إلى اعتراف متبادل".

والحوار بين بريشتينا وبلغراد، الذي استمر عقداً تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، متوقف الآن. ومن المفترض أن تؤدي المحادثات إلى تطبيع العلاقات بعد الصراع الذي خلف 13 ألف قتيل.

انتخبت فيوزا عثماني رئيسة لكوسوفو بعد الفوز الساحق في الانتخابات التشريعية في فبراير الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الجديد ألبين كورتي أن الحوار مع صربيا ليس من أولوياته بخلاف مكافحة فيروس كورونا المستجد وخلق فرص عمل.

وفي رسالته، يذكّر جو بايدن أيضاً بعلاقاته الشخصية بكوسوفو حيث شارك ابنه بو في مهمة حول سيادة القانون بعد الحرب. كذلك، يحمل طريق سريع في شرق الإقليم اسم بو بايدن الذي توفي عام 2015.

كانت الولايات المتحدة من أول البلدان التي اعترفت بكوسوفو وانضمت إليها لاحقاً مئة دولة.