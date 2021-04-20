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استهداف قافلة لقوات الأمن الأفغانية في كابول‎

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ 39 دقيقة

انفجار في كابول - أرشيفية

قال مسؤولون أمنيون إن مفجرًا انتحاريًا استهدف قافلة لقوات الأمن الأفغانية في كابول، اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤولون إنه من المحتمل سقوط ضحايا، لكن العدد غير معروف بعد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق أريان أن الهجوم انتحاري، وأنه استهدف قوات الأمن الأفغانية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال شهود من ”رويترز“ إن صوت الانفجار المدوي هزَّ العاصمة الأفغانية، وشوهدت أعمدة الدخان من فوق أسطح المباني البعيدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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