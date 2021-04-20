استهداف قافلة لقوات الأمن الأفغانية في كابول‎

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ 39 دقيقة

قال مسؤولون أمنيون إن مفجرًا انتحاريًا استهدف قافلة لقوات الأمن الأفغانية في كابول، اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤولون إنه من المحتمل سقوط ضحايا، لكن العدد غير معروف بعد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق أريان أن الهجوم انتحاري، وأنه استهدف قوات الأمن الأفغانية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال شهود من ”رويترز“ إن صوت الانفجار المدوي هزَّ العاصمة الأفغانية، وشوهدت أعمدة الدخان من فوق أسطح المباني البعيدة.