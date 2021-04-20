شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تبدأ إنتاج اللقاح الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبحت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تبدأ في إنتاج لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكوفيد- 19.

وقالت الشركة اليوم الثلاثاء، إن الشركة المصنعة للأدوية "لابوراتوريوس ريتشموند" تنتج الآن الدفعة الأولى من الجرعات التي سيتم إرسالها بعد ذلك إلى معهد جماليا بموسكو لمراقبة الجودة. وسيبدأ الإنتاج على نطاق واسع في يونيو.

وفي وقت لاحق، سيتم تصدير اللقاح المصنوع في الأرجنتين إلى دول أمريكا اللاتينية الأخرى.