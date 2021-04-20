شكرا لقرائتكم خبر عن انتحاري يستهدف قافلة لقوات الأمن الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أمنيون، إن مفجرا انتحاريا استهدف قافلة لقوات الأمن الأفغانية في كابول اليوم الثلاثاء. وأوضح المسؤولون أنه من المحتمل سقوط ضحايا، لكن العدد غير معروف بعد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق أريان أن الهجوم انتحاري وأنه استهدف قوات الأمن الأفغانية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال شهود، إن صوت الانفجار المدوي هز العاصمة الأفغانية، وشوهدت أعمدة الدخان من فوق أسطح المباني البعيدة.