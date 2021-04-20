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«يونيسيف»: قلقون من الانتهاكات الجسيمة للأطفال في تيغراي الإثيوبية

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الدمام - شريف احمد - أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم عن قلقها من التقارير الواردة حول ‏انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين في منطقة تيغراي الإثيوبية، التي تستمر في الظهور بعد ‏حوالي ستة أشهر من اندلاع الصراع.‏

وأشار المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالطفولة، جيمس إلدر، في بيان صحفي عقب ‏زيارته إلى المنطقة الشمالية في إثيوبيا، إلى أنه لا تلوح في الأفق نهاية واضحة للصراع، مفيداً ‏أن القتال مستمر وأن الأمن يظل قضية رئيسة.‏

وقال: اليونيسف قلقة منذ البداية بشأن الضرر الذي سيلحقه هذا (الصراع) بالأطفال، وللأسف ‏تتحقق هذه المخاوف، مشيراً إلى أن ما يظهر بالفعل الآن هو صورة مقلقة للانتهاكات الجسيمة ‏والمستمرة للأطفال، مع حالة الطوارئ في مجالي التعليم والتغذية. ‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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