شكرا لقرائتكم خبر عن «يونيسيف»: قلقون من الانتهاكات الجسيمة للأطفال في تيغراي الإثيوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم عن قلقها من التقارير الواردة حول ‏انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين في منطقة تيغراي الإثيوبية، التي تستمر في الظهور بعد ‏حوالي ستة أشهر من اندلاع الصراع.‏

وأشار المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالطفولة، جيمس إلدر، في بيان صحفي عقب ‏زيارته إلى المنطقة الشمالية في إثيوبيا، إلى أنه لا تلوح في الأفق نهاية واضحة للصراع، مفيداً ‏أن القتال مستمر وأن الأمن يظل قضية رئيسة.‏

وقال: اليونيسف قلقة منذ البداية بشأن الضرر الذي سيلحقه هذا (الصراع) بالأطفال، وللأسف ‏تتحقق هذه المخاوف، مشيراً إلى أن ما يظهر بالفعل الآن هو صورة مقلقة للانتهاكات الجسيمة ‏والمستمرة للأطفال، مع حالة الطوارئ في مجالي التعليم والتغذية. ‏