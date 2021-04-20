شكرا لقرائتكم خبر عن «يونيسيف»: قلقون من الانتهاكات الجسيمة للأطفال في تيغراي الإثيوبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم عن قلقها من التقارير الواردة حول انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين في منطقة تيغراي الإثيوبية، التي تستمر في الظهور بعد حوالي ستة أشهر من اندلاع الصراع.
وأشار المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالطفولة، جيمس إلدر، في بيان صحفي عقب زيارته إلى المنطقة الشمالية في إثيوبيا، إلى أنه لا تلوح في الأفق نهاية واضحة للصراع، مفيداً أن القتال مستمر وأن الأمن يظل قضية رئيسة.
وقال: اليونيسف قلقة منذ البداية بشأن الضرر الذي سيلحقه هذا (الصراع) بالأطفال، وللأسف تتحقق هذه المخاوف، مشيراً إلى أن ما يظهر بالفعل الآن هو صورة مقلقة للانتهاكات الجسيمة والمستمرة للأطفال، مع حالة الطوارئ في مجالي التعليم والتغذية.