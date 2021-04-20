شكرا لقرائتكم خبر عن 4 منظمات تستعرض سبيل استكمال المسار السياسي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماعاً تنسيقياً للجنة الرباعية حول ليبيا التي تضم كلاً من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لبحث الجهد المشترك الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الأربع دعماً للعملية السياسية في ليبيا للوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد.

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، بأن اللجنة الرباعية استعرضت وأثنت خلال الاجتماع على التقدم المهم الذي شهدته ليبيا على مدار الأشهر الماضية، من خلال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت حالة الهدوء العسكرية في الميدان، وانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، واختيار وتنصيب السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تداولت في هذا السياق الجهود المشتركة التي يمكن أن تبذلها المنظمات الأربع في سبيل دفع واستكمال المسار السياسي في ليبيا عبر تنفيذ بقية الخطوات والاستحقاقات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي كان ملتقى الحوار قد أقرها، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر نهاية شهر ديسمبر المقبل.