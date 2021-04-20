شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية بكثافة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد الطيران الإسرائيلي إلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية، منفذاً غارات وهمية، ومتجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم، عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة على علو منخفض في أجواء مناطق النبطية وإقليم التفاح، إذ نفّذ غارات وهمية على علو، وتابع تحليقه على طول مجرى نهر الليطاني وبلدات الزوطرين والدوير ويحمر وقلعة الشقيف، وصولاً حتى جزين، حاصبيا والعرقوب، ومرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.

من جهتها، ذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيانين أنّ طائرتي استطلاع من دون طيار تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي، انتهكتا الأجواء اللبنانية، الأولى من فوق البحر غرب مدينة خلدة جنوب العاصمة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعبدا، عاليه، بيروت وضواحيها، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة السعديات جنوب بيروت أيضاً، في وقت كانت طائرة ممثالة أخرى تحلّق دائريا فوق مناطق الجنوب عموماً، ثم غادرت من حيث أتت.