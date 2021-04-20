شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: انطلاق الجولة الأولى من التحصين ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الجولة الأولى من حملة التحصين الصحي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنهُ تلقى خلال التدشين كل من وزيري الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي ومحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، وممثل منظمة اليونيسف لدى اليمن الدكتور فيليب دوميل ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، التطعيم ضد الفيروس معلنين بذلك التدشين الرسمي للحملة في العاصمة المؤقتة عدن و13 محافظة يمنية.

وأوضح وزير الصحة اليمني أن عملية التطعيم تمثل الخطوة الأولى وستليها خطوات قادمة للوصول بخطط الوزارة إلى ١٢ مليون جرعة خلال العام الجاري، داعياً الأطباء وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة إلى المبادرة في التسجيل لأخذ اللقاح الذي يمثل خطوة مهمة في أحداث مناعة ضد الفيروس.

من جهته، قال ممثل منظمة اليونيسف لدى اليمن: "إن تدشين الحملة ضد فيروس كورونا يعد يوما مهما في تاريخ اليمن"، مشيراً إلى أن قيام وزير الصحة وبعض الوزراء بأخذ التطعيم يؤكد مأمونية اللقاح, داعياً الجميع إلى أخذ اللقاح.