شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم مسلحون يشتبه في أنهم من تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا قبل أن يقصفهم سلاح الجو الذي أعلن قتل "قادة رئيسيين" في التنظيم.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري محمد يريما في بيان: "هاجم الإرهابيون مدينة ديكوا بولاية بورنو بأعداد كبيرة بينما كان السكان يتناولون وجبة إفطار رمضان"، مضيفا أن القوات انسحبت إلى بلدة جولومبا جانا المجاورة للسماح بالعملية الجوية".

وبعد قصف مكثّف أكد الجيش النيجيري استعادة السيطرة على مدينة ديكوا وقتل بعض "القادة الرئيسيين" في الجماعة المسلحة.