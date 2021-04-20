الإمارات تعتمد قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.

وهنأ الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في تغريدة على حسايه الرسمي على تويتر بلاده بالخطوة التي وصفها بالمهمة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان في الإمارات.

وأواخر العام الماضي اعتمد مجلس الوزراء في الإمارات إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز مكانة البلاد في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهدافها ومصالحها.

وحينها قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "اعتمدنا إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، ستراقب الهيئة هذا الملف، وتنسق مع جميع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلت إليه بلادنا في هذا الملف".

ويضم مشروع القانون الاتحادي بشأن الهيئة 25 مادة تعرف بها وبأهدافها، واختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارتها وشروط العضوية ومدتها ولجانها، وعلاقتها بالجهات المختصة، إلى جانب اللوائح الداخلية لتنظيم عملها.