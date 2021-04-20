اليونان: التمرين العسكري مع الإمارات والسعودية يؤسس لتفاهم صلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، إن مشاركة الإمارات والسعودية في تمرين عسكري مشترك مع بلاده تخلق مجالا للتفاهم على أرضية صلبة من القانون الدولي.

وأضاف ديندياس في تغريدة على حسابه على تويتر أن زيارته إلى السعودية مهمة وخطوة إضافية لدفع سياستنا الخارجية الرامية إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج.

واليوم الثلاثاء بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، مع وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، الذي يزور السعودية حاليا والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بمختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي غضون ذلك، قال دبلوماسي يوناني إن بلاده وقعت مع السعودية اتفاقا لإعارة منظومة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي إلى المملكة.

وقال المسؤول "وقع الطرفان الاتفاق اليوم في الرياض".

وأوضح المسؤول إن منظومة باتريوت الأمريكية الصنع ستستخدم لحماية منشآت الطاقة الحيوية في السعودية.

