شكرا لقرائتكم خبر عن وسط ترقب دولي...«الأدوية الأوروبية» تعطي الضوء الأخضر للقاح «جونسون أند جونسون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي - أ ف ب

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء،الضوء الأخضر للتطعيم بلقاح «جونسون أند جونسون» المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة أن منافعه أكبر من مخاطره، مشيرة إلى أن ما يثار حول الإصابة بالتجلط الدموي يجب أن يدرج كأثر جانبي «نادر جداً» له.

وقالت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية في بيان أنها «تجد رابطاً محتملاً بين حالات نادرة جداً لتجلط دموي غير اعتيادي عند وجود صفائح دم متدنية»، مضيفة أنها «تؤكد أن المنافع لا تزال تفوق المخاطر».

وقالت شركة «جونسون أند جونسون» في وقت سابق،الثلاثاء، إنها على «ثقة كبيرة» بلقاحها، وإنها تأمل في إيجاد حل «في وقت قريب جداً» مع الهيئات الناظمة بشأن استخدامه المعلق حالياً في أوروبا والولايات المتحدة.

ويُعد القرار مهم للغاية، لأن دولاً أوروبية عدة بينها فرنسا، تعتمد على هذا اللقاح لتسريع حملة التطعيم.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، الثلاثاء، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا «لا غنى عنها» من أجل تحقيق أهداف حملة التطعيم.

وتوقع المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي الأحد، أن يُسمح باستخدام لقاح «جونسون أند جونسون» مجدداً، مع احتمال أن يكون ذلك مصحوباً «بقيود»، متوقعاً اتخاذ قرار بحلول الجمعة.

في هذه الأثناء، فُرض إغلاق على السكان في نيودلهي لمدة أسبوع، لاحتواء الارتفاع في عدد الإصابات الذي يهدد بتجاوز طاقة استيعاب المستشفيات. وقال رئيس حكومة العاصمة أرفيند كيجريوال: «إن النظام الصحي في نيودلهي على وشك الانهيار. إذا لم نفرض الإغلاق الآن، فإننا نتجه نحو كارثة أكبر».

وأعلنت سلطات هونج كونج، الاثنين، أن 53 مسافراً على الأقل في رحلة من نيودلهي ثبتت إصابتهم.

وتستعد منطقة أوساكا غربي اليابان لمطالبة الحكومة بفرض حالة طوارئ جديدة في مواجهة الزيادة السريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

أما هولندا، فقررت رفع حظر التجول، وفتح شرفات المطاعم والمقاهي في 28 أبريل/ نيسان الحالي.وتشهد البرازيل، ثاني أكثر دول العالم تسجيلاً للوفيات جراء الجائحة، مع أكثر من 375 ألف وفاة.

وفي الولايات المتحدة، تستمر حملة التحصين الضخمة، إذ تمكن نحو 50,4% من الأمريكيين الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة من تلقي جرعة لقاح واحدة على الأقل، فيما تلقى 32,5% جرعتين خاصة مَمن تتجاوز أعمارهم الخامسة والستين، وفق ما أعلنت الأحد الوكالة الفيدرالية للصحة العامة.

وأكد الرئيس جو بايدن، للأمريكيين الثلاثاء، أن «هناك ما يكفي من اللقاحات، يتعين عليكم حماية أنفسكم وجيرانكم وعائلتكم» مضيفاً «لذا خذوا اللقاح من فضلكم».

وتأكدت إصابة موظف في مطار أوكلاند بفيروس كورونا، الثلاثاء، في اليوم التالي لإطلاق «فقاعة» سفر بين نيوزيلندا وأستراليا، يسمح بموجبها لمواطني البلدين بالسفر دون حجر صحي.