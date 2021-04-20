شكرا لقرائتكم خبر عن 12 اختصاصا للبنك المركزى وفقا للقانون.. أبرزها إدارة الأزمات المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة (7) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى اختصاصات البنك المركزى، ونصت المادة على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتى:

1- إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.

2- وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدنى.

3- وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبى وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبى ورقابته.

4- إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

5- وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية فى النظام المصرفى، وتنفيذها.

6- إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

7- الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى، وإدارتها.

8- القيام بدور المستشار والوكيل المالى للحكومة.

9- مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

10- العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.

11- العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

12- العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها.