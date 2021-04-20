شحنة مساعدات من " خيرية زايد " تحوي تمورا تصل إلى موسكو

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

بدأت المساعدات التي تقدمها مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والانسانية مع بداية شهر رمضان المبارك في الوصول إلى عدد من عواصم العالم من أجل توزيعها على الأسر الصائمة.



فقد وصلت شحنة مساعدات تحوي تمورا إلى العاصمة الروسية موسكو وقام سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الإتحادية بتسليمها لمستحقيها.

كانت شحنات من تلك المساعدات قد وصلت إلى كل من الفلبين و الهند و بيلاروسيا و أرمينيا و قبرص و أفغانستان وغينيا كوناكري و المكسيك و بيرو و تشاد وإسبانيا و نيبال و كينيا و أوغندا و أرمينيا و أوكرانيا والمملكة المتحدة و نيوزيلندا و الجبل الأسود و الصين.. و من المقرر أن يتوالى وصول شحنات التمور إلى بلدان آخرى.

و أكد حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام للمؤسسة في تصريحات له أن " خيرية زايد " تواصل تقديم مساعداتها الغذائية من تمور و غيرها في شهر رمضان المبارك من أجل دعم الأسر غير القادرة في مختلف الدول في ظل الأزمة الحالية التي تسببت بها جائحة كورونا.

وقال :" انطلاقا من أهداف المؤسسة الخيرية و الانسانية نواصل العطاء على خطى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " الذي كان يمد أياديه البيضاء إلى الجميع خاصة في شهر رمضان المبارك لإدخال الفرحة إلى نفوس الصائمين كبارا و صغارا.

وأوضح أن المؤسسة ستتابع برامج مساعداتها خارجيا عبر كسوة العيد و توزيع المصاحف و تقديم سلال غذائية وكوبونات شراء وغيرها تعزيز للدور الانساني والخيري على كل المستويات.