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الداخلية التونسية تحبط مخططاً إرهابياً كان يستهدف أحد المقرات الأمنية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

قالت وزارة الداخلية التونسية" أن وحداتها الأمنية أحبطت مخططاً إرهابياً كان يستهدف أحد المقرات الأمنية بمدينة صفاقس جنوب تونس".

 

واضافت الوزارة في بيان لها " انها فككت خلية ارهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي وأوقفت عناصر الخلية المذكورة"..مشيرة إلى أن "متزعمها تلقى دروسا معمقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة وإجراء تجارب في الغرض.

 

ولفتت الى أن الخلية شرعت في القيام بالأعمال التحضيرية بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية يتبناها لاحقا تنظيم "داعش" الإرهابي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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