شكرا لقرائتكم خبر عن «الأفريقي»: مقتل «ديبي» خسارة كبيرة لتشاد وللقارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عدّ الاتحاد الأفريقي مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي "خسارة كبيرة" لتشاد وللقارة السمراء.

وفي تعليق على وفاة ديبي، قال رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في تغريدة على "تويتر" اليوم: "تلقيت بحزن شديد نبأ وفاة المارشال إدريس ديبي إيتنو رئيس جمهورية تشاد"، مشيراً إلى أن وفاة ديبي تمثل خسارة كبيرة لتشاد وللقارة الأفريقية.

وتُوفي الرئيس التشادي الذي يحكم منذ 30 عاما في وقت سابق اليوم، متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع وفق ما أعلنه الجيش التشادي.