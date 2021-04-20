شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: بقاء على القيود على المعابر البرية حتى 21 مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية المكسيكية ، في وقت متأخر يوم الاثنين ، إن المكسيك ستبقي على القيود المفروضة على المعابر البرية غير الضرورية من الولايات المتحدة حتى 21 مايو بالنسبة للولايات الحدودية المكسيكية في المستويين الأعلى من مستويات خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ولاية شيواوا ، مقابل نيومكسيكو وتكساس ، هي حاليًا الولاية الشمالية الوحيدة التي تندرج ضمن هذه الفئة ، بتصنيفها "البرتقالي" ، خطوة واحدة أقل من مستوى الخطر الأعلى "الأحمر".

وقالت الوزارة على تويتر إن الحدود الجنوبية للمكسيك ستظل مغلقة أمام المعابر غير الضرورية حتى 21 مايو.

وأضافت أن المكسيك والولايات المتحدة تجريان محادثات لتخفيف قيود السفر على حدودهما المشتركة بناءً على معدلات COVID-19 في كل دولة.