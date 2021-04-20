شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط مخططا إرهابيا لاستهداف مقر أمني بصفاقس التونسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم أن وحداتها الأمنية أحبطت مخططا إرهابيا "وشيكا" كان يستهدف أحد المقرات الأمنية بمدينة صفاقس جنوب تونس وذلك بعد تفكيك "خلية ارهابية" موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت الداخلية التونسية في بيان لها أنّها أوقفت عناصر الخلية المذكورة، مشيرة إلى أن "متزعمها تلقى دروسا معمقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة وإجراء تجارب في الغرض".

وأضافت أن الخلية شرعت في القيام بالأعمال التحضيرية بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية يتبناها لاحقا تنظيم "داعش" الإرهابي، موضحة ان قواتها حجزت خلال العملية كمية مهمّة من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكتروني