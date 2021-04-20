شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تفرض الطوارىء في أمهرة إثر أعمال عنف مسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الإثيوبية فرض حالة الطوارئ في 3 مقاطعات بإقليم أمهرة إثر أعمال عنف مسلحة.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإثيوبية إنه "تم فرض حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بإقليم أمهرة إثر أعمال عنف استهدفت مدنيين في مناطق شمال شوا ومقاطعات أوروميا الخاصة بإقليم أمهرة".

وقد أسفرت أعمال عنف عن وقوع خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات في أحداث تعد الأسوأ خلال الفترة القصيرة الماضية.

وقال مسؤولون محليون إن اشتباكات بين منتمين لأكبر جماعتين عرقيتين في إثيوبيا وهما أورومو وأمهرة أودت بحياة 18 شخصا على الأقل في نهاية الأسبوع الماضي في أحدث اندلاع للعنف قبل انتخابات على مستوى البلاد في يونيو.

وأورومو هي العرقية الأكبر في إثيوبيا تليها أمهرة، وهناك حدود بين منطقتي أمهرة وأوروميا وزادت في الشهور الماضية الهجمات على المدنيين عبر حدود المنطقتين.