97.6% فعالية «سبوتنيك فـي»

موسكو ـ وكالات: قال العالم الروسي دنيس لوجونوف، وهو من كبار مطوري لقاح (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا إن اللقاح أثبت أنه فعال بنسبة 97.6 في المئة ضد مرض كوفيد ـ 19 في تقييم على أرض الواقع ارتكز على بيانات من 3.8 مليون شخص. ومعدل الفاعلية الجديد هذا أعلى من معدل 91.6 في المئة الذي اتضح في نتائج تجربة واسعة النطاق للقاح ونشرتها مجلة لانسيت الطبية أوائل هذا العام. وأوضح لوجونوف في محاضرة أمام أكاديمية العلوم الروسية أنه باستخدام قاعدة بيانات الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح قام العلماء في معهد جماليا بموسكو الذي طوره بحساب معدل الفاعلية الواقعية له بنسبة 97.6 في المئة.

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