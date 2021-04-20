الصحة النيابية تتحدث عن 'الحظر الشامل'

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "لجنة الصحة ليست مع إعادة الحظر الشامل الذي كان مؤثراً مع بدء انتشار الفيروس في العام الماضي، لكن بعد انتشار الوباء وتفشيه فلا توجد جدوى منه".

وأضاف خلاطي أن "إجراءات الحظر الحالية بسيطة وليست مشددة ولا توجد علاقة مباشرة في كسر سلسلة انتقال العدوى، لكنه أسلوب غير مباشر لمنع التجمعات".

وتابع أن "الحل هو الالتزام الذاتي الطوعي بإجراءات الوقاية، وعندها لن نكون بحاجة لحظر جزئي أو شامل".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في وقت سابق، فرض الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت في شهر رمضان، وفرض الجزئي لبقية أيام الأسبوع من الساعة 8 مساء وحتى الخامسة صباحا.