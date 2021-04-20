رصد علامات 'مثيرة للقلق' من الوضع الوبائي في أوروبا

وورد في هذا التصريح الذي نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" أن "المكتب الأوروبي الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاحظ، من خلال تلقي التقارير الوبائية عبر آلية اللوائح الصحية الدولية، وجود علامات مقلقة على زيادة حالات كوفيد – 19 جديدة في معظم المنطقة الأوروبية، التي تضم 53 دولة، بما في ذلك الاتحاد الروسي".ولفتت المنظمة إلى أنها تلقت حتى الآن من المنطقة الأوروبية التابعة لها، بيانات عن أكثر من 49 مليون حالة إصابة مؤكدة بعدوى "كوفيد – 19".

وزاد العدد الإجمالي للإصابات في المنطقة الأوروبية على مدى الأسبوعين الماضيين، بنسبة 6٪، وعدد الوفيات بنسبة 5٪، وقد واجهت عدة دول تحديات خطيرة في الحد من عدد هذه الحالات منذ الذروة الأخيرة في عام 2020.