انت الان تتابع خبر التعادل السلبي يحكم مباراة الصقور مع تبريز الايراني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-20 | 19:09
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انتهت مباراة فريق نادي القوة الجوية مع تركتور سازي تبريز الايراني، اليوم الثلاثاء، بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للأندية بكرة القدم.
وقاد المباراة التي جرت في الساعة السادسة مساءً، الحكم الدولي العماني احمد الكاف، وانتهت بالتعادل من دون أهداف.
ورفع فريق القوة الجوية رصيده للنقطة الثانية بالمركز الاخير للمجموعة الثانية.
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