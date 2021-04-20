تربية نينوى تباشر بتطبيق إجراءات التعاقد مع المحاضرين

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مدير عام تربية نينوى يوسف السبعاوي، ترأس اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الرئيسة ومديري أقسام التربية للبدء بتطبيق إجراءات التعاقد مع المحاضرين والإداريين العاملين بالمجان".وأكد السبعاوي، أن "الهدف من عقد هذا الاجتماع الموسع هو لتحديد الطرق المختصرة لاستكمال الإجراءات القانونية في عملية التعاقد مع المحاضرين"، مؤكداً على "ضرورة تضافر الجهود لكل أقسام المديرية لتسهيل آلية إجراء العقد".

وأضاف، أن "هذا الاجتماع جاء لتحديد النقاط والمسارات المهمة في مرحلة إبرام العقود مع المحاضرين والإداريين العاملين بالمجان، هذا وسيتم بيان الوثائق المطلوبة من المحاضرين والخاصة بالعقد والتي ستعلن على موقع الإعلام التربوي الرسمي".

