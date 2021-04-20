الحديدة اليمنية.. مقتل قيادي حوثي وإسقاط طائرة "تجسسية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القوات اليمنية المشتركة، الثلاثاء، إسقاط طائرة "تجسسية" حوثية ومقتل قيادي ميداني للمليشيات خلال مواجهات شرسة بمحافظة الحديدة.

وردت القوات المشتركة بقوة على التصعيد العسكري لمليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا في الحديدة المشمولة بتهدئة أممية فشلت في تحقيق أي اختراق يذكر للعام الثالث.

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وقال بيان للقوات المشتركة، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، إنها "أسقطت طائرة استطلاع لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في سماء مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة الساحلية".

وبحسب المصدر فقد كانت الطائرة الحوثية تحاول التجسس على مواقع عسكرية للقوات المشتركة شرق الدريهمي قبل أن يتم التعامل معها وإسقاطها على الفور. ‏

في هذا الصدد، قتل قيادي حوثي ميداني بصفوف مليشيا الحوثي أثناء قيادته عددا من المجاميع الهجومية في مسعى للتقدم في محور "حيس" القتالي بريف الحديدة الجنوبي.

ولفتت القوات المشتركة إلى أن قياديا بارزا في المليشيات الحوثية يدعى "عبادي عبدالباري الغليسي" قتل بجانب عدد من العناصر الإرهابية في حيس.

وطبقا للبيان فقد كان الغليسي والذي ينحدر من مديرية الجراحي يتولى الإشراف العسكري على عدة مجاميع للمليشيات قبل أن تدفع به المليشيات إلى حيس للهجوم ويلقى مصرعه على يد القوات المشتركة.

ووجهت القوات المشتركة سلسلة من الضربات الحاسمة لمليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية في محوري "حيس" و"الدريهمي" كبدتها خسائر بشرية فادحة وذلك ردا على ارتكابها جريمة جديدة راح ضحيتها 2 من المدنيين، وفقا للبيان.

ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم أواخر 2018، تحولت الحديدة مسرحا لمعارك الكر والفر للمليشيات الحوثية، فيما تتهم القوات المشتركة والحكومة اليمنية الأمم المتحدة بتوفير مظلة وغطاء للانقلابيين لمواصلة جرائمهم وحربهم الغاشمة ضد الشعب اليمني.