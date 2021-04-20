عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام محلية في أفغانستان، مساء الثلاثاء، عن سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة كابول.



أعلنت وسائل إعلام محلية في أفغانستان، مساء الثلاثاء، عن سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة كابول.

وتحدث التفجيرات وعمليات الاغتيال بشكل يومي في كابول، مستهدفة قوات الأمن الأفغانية ومدنيين وموظفين حكوميين وصحفيين وعلماء دين ونشطاء من المجتمع المدني، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن معظم الهجمات.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب قوات بلاده من أفغانستان في مايو/آيار المقبل.

وأوضح بايدن، أن عدد القوات الأمريكية في أفغانستان 98 ألف جندي، مؤكدا أن الانسحاب سيتم بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء.

وتقول السلطات الأفغانية إن 300 ألف جندي وشرطي ينفذون حاليا 98% من العمليات ضد حركة طالبان.

لكن سلاح الجو الأمريكي لا يزال يضطلع بدور أساسي عبر تقديمه إسنادا حيويا للعمليات على الأرض.

ويرى العديد من المحللين أن عزم القوات الأفغانية سيكون على المحك إذا غاب هذا الدعم الجوي.