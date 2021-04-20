الامارات.. شفاء 1854 حالة جديدة من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الإمارات إجراء 192,238 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الفحوص الجديدة أسهمت في الكشف عن 1903 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 500,860 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,559 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1854 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 483,180 حالة.