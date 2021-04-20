الداخلية التونسية تحبط مخططاً إرهابياً كان يستهدف أحد المقرات الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الداخلية التونسية" أن وحداتها الأمنية أحبطت مخططاً إرهابياً كان يستهدف أحد المقرات الأمنية بمدينة صفاقس جنوب تونس".



واضافت الوزارة في بيان لها " انها فككت خلية ارهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي وأوقفت عناصر الخلية المذكورة"..مشيرة إلى أن "متزعمها تلقى دروسا معمقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة وإجراء تجارب في الغرض.

ولفتت الى أن الخلية شرعت في القيام بالأعمال التحضيرية بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية يتبناها لاحقا تنظيم "داعش" الإرهابي.