شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: اعتقال خلية تحرض على الفوضى والعنف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتقلت السلطات الجزائرية اليوم (الثلاثاء) أعضاء خلية تمارس نشاطا تحريضيا بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى، وأعلنت أن الجماعة مكونة من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و60 عاماً وينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي في الجزائر.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري في بيان إن الجمعية الثقافية استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية وإنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية.

ولفت البيان إلى أن القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بالدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم إذ تم حجز 677 لافتة منسوخة و7 وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا رقمية متطورة و3 أجهزة سكانر و12 طابعة.