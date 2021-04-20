شكرا لقرائتكم خبر عن متمردو تشاد يتعهدون مواصلة الهجوم بعد وفاة ديبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليبرفيل - أ ف ب

توعد متمردون تشاديون يشنون منذ تسعة أيام هجوماً بالوصول إلى العاصمة نجامينا، ورفضوا بشكل قاطع تشكيل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة نجل إدريس ديبي إتنو الذي توفي خلال معركة في محاولة للجمهم على ما أفاد ناطق باسمهم.

وقال الناطق باسم جبهة «التناوب والتوافق» (فاكت) كينجابي اوجوزيمي دي تابول: «نرفض رفضاً قاطعاً المرحلة الانتقالية. ننوي مواصلة الهجوم». وتابع: «قواتنا في طريقها إلى نجامينا، لكننا سنترك ما بين 15 إلى 28 ساعة لأبناء ديبي ليدفنوا والدهم وفق العادات». وتابع: «تشاد لا يحكمها نظام ملكي. يجب ألا يكون هناك انتقال للسلطة من الأب إلى الابن».

ويتضمن تاريخ تشاد حلقات من التمرد المسلح،. حتى أن الرئيس الراحل إدريس ديبي نفسه وصل إلى السلطة بعدما قاد قوات من المتمردين سيطرت على نجامينا.

وبدأت جبهة «فاكت» هجومها من شمال البلاد، في 11 إبريل/ نيسان الجاري، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ديبي من الدورة الأولى.