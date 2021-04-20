شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يشدد على حرية الملاحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

استقبل رئيس هيئة قناة السويس،الفريق أسامة ربيع، الثلاثاء،وفداً أمريكياً رفيع المستوى برئاسة اللواء سكوت بينديكت، مدير الشؤون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأمريكية.

وأكد الفريق ربيع، خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية الأمريكية، مشدداً على حرص الهيئة على ضمان حرية الملاحة بقناة السويس لكافة السفن العابرة، وتوفير التأمين الملاحي اللازم، من خلال ما تحظى به الهيئة من مرشدين أكفاء، وبنية تحتية من جراجات ومحطات لمراقبة الملاحة، ومناطق مزدوجة لزيادة عامل الأمان الملاحي، علاوة على التأمين العسكري من خلال القوات المسلحة المصرية الباسلة وقوات الأمن الداخلي.

ونقل اللواء سكوت بينديكت، تحيات الجنرال ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وعبر عن سعادته بهذه الفرصة الرائعة، لتقديم التهنئة بنجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة البنمية«ايفر جيفن»، في وقت قياسي، مشيداً بجهود هيئة قناة السويس في تحقيق هذا الإنجاز المهم، في ظل الظروف المركبة لهذا الحادث الاستثنائي، الذي أكد أهمية قناة السويس للعالم أجمع، وأثبت كفاءة وقدرة الإدارة المصرية لإدارة هذا الشريان الحيوي.

وأعرب عن تقديره لما قدمته هيئة قناة السويس، لضمان العبور الآمن لحاملة الطائرات الأمريكية «أيزنهاور»، وما لمسه من جهد وتعاون من قبل القوات المسلحة المصرية لتوفير التأمين اللازم.

وأكد اللواء بينديكت ثقته فيما تحمله الرؤية المستقبلية المصرية، لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، والمنطقة المحيطة من فرص واعدة للاستفادة من هذا الشريان الحيوي العالمي، والحفاظ على قناة السويس آمنة، لاسيما في ظل ما تحظى به من إدارة واعية وتأمين من قبل القوات المسلحة المصرية، ودعم من قيادة سياسية، تعي أهمية هذا المرفق الملاحي العالمي.