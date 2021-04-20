تونس تحبط مخططاً «داعشياً» في صفاقس

أعلنت السلطات التونسية، الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية، وإحباط مخطط لهجوم «داعشي» وشيك في مدينة صفاقس كان يستهدف أحد المقرات الأمنية.

ونقلت وسائل إعلامية عن الناطق باسم الإدارة العامة للأمن التونسي، وليد حكيمة، قوله إن إحباط المخطط الإرهابي الأخير في صفاقس تمت بعملية استباقية، وبناء على معلومات استخباراتية، لافتاً إلى توقيف عناصر الخلية التي تبين أن متزعمها تلقى دروساً تفصيلية في كيفية صنع وإعداد المتفجرات.

وكانت الخلية الإرهابية، تسعى بحسب المسؤول الأمني، تسعى لتنفيذ عملية نوعية يتبناها تنظيم داعش الإرهابي، لكن سرعة الضربة الأمنية حالت دون تنفيذ ذلك المخطط.

وضبطت قوات الأمن التونسية كمية كبيرة من المواد اللازمة لصنع المتفجرات والأجهزة الالكترونية بحوزة الخلية الإرهابية.