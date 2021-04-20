شكرا لقرائتكم خبر عن «طاقة» تصدر سندات بـ 1.5 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أصدرت 1.5 مليار دولار في شكل سندات ثنائية الشريحة، تشمل شريحة مدتها سبع سنوات، وأخرى على شكل سندات فورموزا مدتها 30 عاماً. وأوضحت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للصفة أن الشركة باعت 750 مليون دولار من كل شريحة، حيث بلغ سعر الشريحة ذات أجل 7 سنوات 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، في حين بلغ سعر سندات الفورموزا 3.4% فوق ذات المعدل. وتلقت «طاقة» طلبات تزيد على 6.5 مليار دولار للإصدار.

وعينت الشركة بنوك «سيتي» و«إتش إس بي سي» و«بنك الصين» و«أبوظبي الأول» و«المشرق» و«ميزوهو» في إدارة عملية الإصدار. (رويترز)