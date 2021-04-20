شكرا لقرائتكم خبر عن سرقا معدات بمليون و156 ألف درهم.. وفرّا وفضحا المشتري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أحالت النيابة العامة في دبي، حارسي أمن آسيويين إلى محكمة الجنايات غيابياً، بتهمة سرقة معدات قيمتها مليون و156 ألف درهم، تعود لشركة يعملان فيها، وبيعها لمتهم ثالث محال إلى محكمة الجنح.

دارت أحداث القضية في موقع شركة للمقاولات العامة، بعد اكتشاف مسؤول الأمن، غياب المتهمين من موقع يخص الشركة، وبحسب إفادته في تحقيقات القضية، فإنه حاول الاتصال بالمتهمين، إلا أن هاتفيهما كانا مغلقين، فتوجه إلى موقع حراستهما لمعاينته، فتبين اختفاء جميع المعدات الموجودة فيه.

وأفاد باحث قانوني في الشركة، بأن المتهمين غادرا الدولة، قبل 10 أيام من اكتشاف سرقتهما، بعد بيع جميع المعدات الموجودة في الموقع التي تقدر قيمتها بـمليون و156 ألف درهم، والاستيلاء على قيمتها بحسب اعتراف المتهم الأول، بعد التواصل مع مديره المباشر، عبر برنامج «وتس أب».

وذكر أن المتهم الأول زوده بصورة للوحة إحدى المركبات التي نقلت المعدات المسروقة، فتعرف إلى الذي اشتراها، وأقر في التحقيقات بما نسب إليه، مقابل مبالغ دفعها للمتهمين، فأحالته النيابة إلى محكمة الجنح.