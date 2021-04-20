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محامى القاهرة الجديدة تقرر تقديم مساهمة علاجية لأعضائها من المصابين بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة برئاسة النقيب أحمد مهنا، تقديم مساهمة علاجية للأعضاء من المصابين بفيروس تصل إلى عشرة آلاف جنيه مع الاستمرار في تنفيذ حزمة الاجراءات التي اتخذها المجلس السابق وأقرها المجلس الحالي من صرف شنطة البرتوكول العلاجية وحقيبة المواد الغذائية الجافة والمطهرات مع تقديم جهاز التنفس الاكسجين اذا احتاج الامر لكل مصاب بهذا الفيروس.

 

جاء ذلك عقب مناقشات مجلس النقابة في كيفية مواجهة آثار الموجة الثالثة للجائحة وبحث نتائج تطبيق حزمة الإجراءات والقرارات التى اتخذها المجلس السابق لمواجهة الجائحة في موجتيها الأولى والثانية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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