شكرا لقرائتكم خبر عن محامى القاهرة الجديدة تقرر تقديم مساهمة علاجية لأعضائها من المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة برئاسة النقيب أحمد مهنا، تقديم مساهمة علاجية للأعضاء من المصابين بفيروس كورونا تصل إلى عشرة آلاف جنيه مع الاستمرار في تنفيذ حزمة الاجراءات التي اتخذها المجلس السابق وأقرها المجلس الحالي من صرف شنطة البرتوكول العلاجية وحقيبة المواد الغذائية الجافة والمطهرات مع تقديم جهاز التنفس الاكسجين اذا احتاج الامر لكل مصاب بهذا الفيروس.

جاء ذلك عقب مناقشات مجلس النقابة في كيفية مواجهة آثار الموجة الثالثة للجائحة وبحث نتائج تطبيق حزمة الإجراءات والقرارات التى اتخذها المجلس السابق لمواجهة الجائحة في موجتيها الأولى والثانية.