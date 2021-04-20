شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تتسلم ترخيص موقعها الإلكترونية رسميا من الأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الموقع الإلكترونى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على شهادات اكتمال التراخيص وفقا لأحكام قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.

وتسلم الترخيص النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نيابة عن أعضاء التنسيقية.

ونظم المجلس برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية لتسليم المواقع والقنوات شهادات الترخيص، بحضور صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس، والسفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه.