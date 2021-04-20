إحالة 21 موظفًا في المنيا للتحقيق في تركهم العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، 21 موظفًا إلى التحقيق لتركهم العمل وتغيبهم دون عُذر.

قال الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، إنه جرى إحالة 18 موظفًا للتحقيق لتركهم العمل، و3 آخرين للغياب بدون عذر، وذلك خلال متابعة سير العمل بالوحدة المحلية لقرية بقرية دمشير للتأكد على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف قياتي أنه جرت إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة ١٧٥ مترًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا على المتابعة المستمرة والإزالة الفورية لأي من أنواع التعدي بكافة أشكاله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.​