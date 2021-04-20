البريد المصري يهدي محافظ جنوب سيناء لمساهمته الفعالة في الارتقاء بالمنظومة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تسلم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، درع البريد المصري، وقدمه له جورج ميشيل عزمي مدير عام منطقة البريد بجنوب سيناء نيابة عن الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لمساهمة محافظ جنوب سيناء الفعالة في الارتقاء بمنظومة البريد على أرض المحافظة، وبمناسبة عضوية البريد المصري في اتحاد المصارف العربية.

جدير بالذكر أن البريد المصري شارك بوفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في منتدى "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" خلال الفترة من 25 مارس إلى 27 مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ.

وعقد المنتدى، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية، وتحت رعاية البنك المركزي المصري وبمشاركة عدد من الخبراء ورجال المصارف والمال والاقتصاد من 350 مصرفًا على مستوى المنطقة العربية.

جاءت مشاركة البريد المصري في مثل هذه المنتديات هي الأولى من نوعها بعد انضمامه لاتحاد المصارف العربية، وذلك بهدف دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي ومتابعة جميع التطوّرات المصرفية الدولية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية للمجتمع المصرفي لمواكبة قضايا الساعة على الساحتين العربية والعالمية.​