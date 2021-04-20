‏الحضري مديرًا تنفيذيًا للمركز الرئيسي للتطوير المستدام بجامعة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أصدر ‏الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف الدكتور محمد إبراهيم الحضري، المدرس بكلية الهندسة بالجامعة مديرًا تنفيذيًا للمركز الرئيسي للتطوير المستدام بجامعة طنطا، ‏إلى جانب عمله الأصلي ولمدة عام.

‏تضمنت الأهداف والتكليفات الواردة فى القرار إنشاء شركة للصيانة بالمستشفيات الجامعية وإنشاء نظام توثيق ذكي يسمح لوحدة التصنيف الدولي بإدراج المستشفيات الجامعية في ملفاتها، ووضع تصور كامل استراتيجي لتطوير البنية التحتية للمباني في المستشفيات الجامعية.

كما تضمنت الأهداف والتكليفات تفعيل وحدة تطوير البحث العلمي الحالية ‏وزيادة عدد البحوث والمشاريع البحثية ومراكز التميز العلمي في أكثر من تخصص‏، وتطوير آلية العمل في مركز قياس وتقويم العملية التعليمية،‏ وإنشاء مركز رئيسي لإدارة التعليم على مستوى الجامعات والكليات المختلفة، ووضع تصور واقعي لإنشاء وتفعيل الفصول والمعامل الافتراضية وحجرات النقاش بالتعاون مع المركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية، وإنشاء وتفعيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية الخاصة بالمعامل والتجارب الافتراضية وبرامج الواقع الافتراضي المعزز بالتعاون مع المركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية.​