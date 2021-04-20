العثور على عامل مشنوقًا داخل محل تجاري ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف على جثة عامل في العقد السادس من العمر، مشنوقًا في سقف محل تجاري يمتلكه.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة "ر. ع. ه" 55 عامًا، مقيم قرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا، مشنوقًا في سقف محل تجاري يمتلكه بالقرية.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.​