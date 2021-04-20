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ألبانيا / إيقاف رجلٍ طعن 5 مصلين داخل مسجد

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اسماعيل عبد الحي - أوقفت السلطات الألبانية أمس الإثنين، رجلا هاجم مصلين في أحد مساجد العاصمة تيرانا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

 

وقالت الشرطة في بيان، إن "رجلا يحمل سكينا هاجم المصلين في مسجد في العاصمة الألبانية تيرانا، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص"، حسبما نقل موقع "كالكسو" المعني بأخبار منطقة شرق أوروبا.

 

وأضافت أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة أن التقارير الأولية لا تفيد بتعرض أيا منهم لـ"إصابات خطيرة".

 

ويُعتقد أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها داخل مكان عبادة في ألبانيا التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها، حسب المصدر ذاته.

 

وفي السياق، ألقت الشرطة القبض على المهاجم، وقالت إنه يبلغ من العمر 34 عاما دون مزيد من التفاصيل.

 

 

 

الأناضول

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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