"الصحة العالميّة" ترفض المطالبة بإثبات التلقيح ضدّ "كورونا" كشرطٍ للسّماح بالسّفر دوليًّا

اسماعيل عبد الحي - نصحت منظمة الصحة العالمية حكومات الدول بعدم المطالبة بأدلة على التلقيح ضد فيروس كورونا كشرط للسماح بالسفر دوليا وسط تصاعد الجدل حول هذه القضية في ظروف إستمرار الجائحة.

وقالت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته أمس الاثنين، إنه يجب على حكومات الدول "عدم المطالبة بأدلة على التلقيح كشرط للسماح بالدخول علما بالمؤشرات المحدودة المتزايدة حول فعالية اللقاحات في خفض إنتقال الفيروس والإنعدام المستمر للمساواة في مستوى توزيع اللقاحات في العالم".

وإعتبر الخبراء المستقلون للمنظمة الذين أصدروا بيانهم في أعقاب إجتماع عقد الخميس الماضي، أن على حكومات دول العالم الإعتراف بأن المطالبة بإثبات التلقيح ضد فيروس كورونا يعمق التفاوت ويؤدي إلى زيادة عدم المساوة في مجال حرية السفر.

وسبق أن وجهت منظمة الصحة العالمية إنتقادات حادة إلى سياسات توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن 76% منها تم تخزينها في 10 دول غنية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس إن "قومية اللقاحات" تكلف الإقتصاد العالمي ما يصل إلى 9.2 تريليون دولار.

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من أن يؤدي إستمرار "التوجه الخطير لقومية اللقاحات" ضد فيروس كورونا من قبل الدول الغنية إلى تأخير تعافي الاقتصاد العالمي.

المصدر: وكالات