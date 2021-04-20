اتفاقية دفاعية بين السعودية واليونان

وفي بداية الاستقبال وقع وزير الخارجية اليوناني على اتفاقية بين البلدين الصديقين بشأن مشروع الترتيبات الخاصة بالوضع القانوني للقوات المسلحة اليونانية المشاركة في دعم القدرات الدفاعية للمملكة، وذلك بحضور وزير الدفاع اليوناني.
عقب ذلك عقد سموه مع الوزيرين جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، ومدير عام الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.
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