شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التشادي يفرض حظر تجوال ليلي عقب مقتل الرئيس" ديبي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش التشادي فرض حظر تجوال ليلي في البلاد بدءا من الساعة السادسة مساء في تدابير جديدة اتخذها عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي.

كما تم اليوم في تشاد الإعلان عن تشكيل مجلس وطني انتقالي يترأسه إبن الرئيس الراحل الجنرال محمد ادريس ديبي اتنو لحظات عقب الاعلان عن مقتل الرئيس ادريس ديبي في اشتباكات مسلحة في العاصمة انجامينا.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة التشادية الجنرال عزم بيمراندو أجونا قد أعلن في بيان تلي عبر تلفزيون تشاد إنه "ينبغي على شعب تشاد أن يظهر حرصه على السلام والاستقرار والتماسك الوطني في مواجهة هذا الوضع المقلق".