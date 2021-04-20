شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة أعمال العنف في أمهرة الإثيوبية ترتفع إلى 50 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الحصيلة الإجمالية لقتلى أعمال العنف الذي تفجر الأسبوع الماضي في منطقة أمهرة بشمال إثيوبيا ، إلى 50 على الأقل، وسط توترات في المنطقة بين أكبر جماعتين عرقيتين في البلاد، أورومو وأمهرة.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها مؤسسة أمهرة للإعلام الحكومية خروج الألوف إلى الشوارع في مدينة بحر دار عاصمة إقليم أمهرة وفي بلدات أخرى اليوم الثلاثاء للاحتجاج على عمليات القتل.

ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة في يونيو حزيران يضرب العنف السياسي والعرقي مناطق عديدة في إثيوبيا. وشجعت الإصلاحات السياسية لرئيس الوزراء أبي أحمد، والتي جاءت بعد قرابة ثلاثة عقود من خضوع البلاد للحكم بقبضة حديدية، أصحاب النفوذ الإقليميين الذين يتحدون حزب أبي أحمد، في محاولة لتأمين مزيد من الموارد والسلطة لجماعاتهم العرقية.

وقال مسؤول محلي أمس الاثنين إن الاشتباكات تسببت في مقتل 18 على الأقل في منطقة أوروميا الخاصة، وهي منطقة يمثل الأورومو غالبية سكانها في إقليم أمهرة.