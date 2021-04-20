شكرا لقرائتكم خبر عن 8208 اصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 8208 اصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع اجمالي عدد الاصابات إلى 993158 اصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 34 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 15060, فيما تم تسجيل 6888 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 870927 حالة، مشيرة إلى ان عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 107171 , منهم 486 يرقدون في العناية المركزة.