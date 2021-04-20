الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع في إحدى الوزارات وسط بغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "فرقها تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة كرفانات مخصصة لاستراحة السائقين مشيدة من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال في باحة مبنى وزارة الاسكان في منطقة العلاوي وسط بغداد الكرخ".وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء النيران ومنع اتساعها إلى شواغر الوزارة وإنهاء الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطلبت المديرية، بحسب البيان "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".